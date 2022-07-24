Украина могла бы экспортировать 60 миллионов тонн зерна за следующие 8-9 месяцев, если ее порты не будут заблокированы. Но удар России по Одесскому порту показал, что это будет не так просто.

Об этом заявил экономический советник Зеленского Олег Устенко в интервью Reuters.

По его данным, Украина может заработать 10 миллиардов долларов, продав 20 миллионов тонн зерна в силосах и 40 миллионов тонн нового урожая.

Весь объем урожая составляет 60 миллионов тонн, из которых 20 миллионов - для внутреннего потребления.

"Но с учетом того, что Россия делает в Черном море и вчерашний обстрел порта Одессы показывает, что так точно не получится", — сказал Устенко.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ударом по порту Одессы уничтожили военный корабль и склад ракет Harpoon.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ВМС РФ и Турции будут "обеспечивать безопасность" судов с украинским зерном.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".