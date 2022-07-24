По итогам заключения "зерновой сделки" Турция сможет покупать зерно, которое будет экспортироваться морем, по ценам ниже мировых.

Об этом пишет газета Sabah.

По словам главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча, и украинский, и российский министры, подписавшие 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельхозпродукции, "устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения".

Причем, судя по всему, дальше Анкара будет перепродавать часть зерна уже по мировым ценам.

"Мы сможем приобрести зерно, которое хотим купить для собственного экспорта, по выгодной цене. Конечно, они (Украина и Россия - Ред.) сами будут определять, сколько и по какой цене они будут продавать в какую страну. Турция, согласно подписанному документу, взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами", - сказал он.

Отметим, также турецкие СМИ сообщают, что координационный центр по контролю перевозок зерна из Украины создан в районе Левент европейской части Стамбула.

Напомним, в ООН надеются, что первые партии украинского зерна и российские удобрения отправят в ближайшее время.

Также мы писали о том, что украинские фермеры поддерживают соглашение по экспорту зерна, но опасаются проблем при его реализации.

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