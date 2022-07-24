Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал видение российской стороны, как будет происходить экспорт зерна из украинских портов, согласно достигнутым договоренностям. Об этом пишут российские СМИ.

"Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность. Ну, и когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие", - сказал Лавров.

Напомним, что Украина согласилась разминировать не всю акваторию, опасаясь нападения России, а лишь фарватер, по которому смогут пройти торговые суда.

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