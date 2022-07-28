Президент Владимир Зеленский в четверг, 28 июля, назначил Андрея Костина новым генеральным прокурором Украины.

Соответствующий указ появился на сайте ОП.

Напомним, что вчера Рада проголосовала за назначение "слуги народа" Андрея Костина генпрокурором Украины. Ранее он возглавлял в парламенте правоохранительный комитет.

"Страна" разбиралась, как Андрей Костин стал генпрокурором и кто он такой. Как считают наши источники, Костин получил высокую должность по протекции Офиса президента и его главы Андрея Ермака.

Мы писали, что в Костине на Банковой видели главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), но он проиграл кандидату (Александру Клименко), поддержанному Западом.

Костину 49 лет, он заслуженный юрист Украины, родом из Одессы, где состоялся как адвокат. Вместе с женой и еще одним человеком он основал адвокатскую компанию "Право", которую возглавлял до перехода на работу в парламент. Входил в руководство в местных адвокатских объединений, преподавал.

По словам собеседников в одесской политтусовке, о Костине в городе хорошие отзывы. Хотя в местной политике он почти не присутствует. Вопреки сообщениям в прессе, он только пытался пройти в горсовет Одессы от партии "Фронт перемен", но потерпел неудачу и депутатом так и не стал.