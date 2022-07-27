Украинский парламент проголосовал за назначение нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина генпрокурором Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Поддержали решение 299 нардепов.

Отметим, что сразу после отставки Ирины Венедиктовой "Страна" разбиралась, кто станет новым генпрокурором Украины. Мы писали о кандидатуре Костина.

Костин - 49-летний одесский адвокат, который прошел в Раду по избирательному списку СН под номером 108 как беспартийный. Но с 10 ноября 2019 года он уже член партии. Когда Венедиктова еще руководила правовым комитетом, он был ее заместителем, возглавляя подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного решения споров.

В базе YouControl Костин фигурирует как сооснователь общественной организации "Одесский дипломатический клуб" и адвокатской компании "Право", которой и руководил.

Позже и в Раде заявили, что новым генпрокурором станет Андрей Костин.

27 июля Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении главы правового комитета, нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Сегодня правоохранительный комитет Рады поддержал назначение Костина на должность генпрокурора.