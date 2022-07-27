Правоохранительный Комитет Рады поддержал предложение президента Владимира Зеленского назначить нардепа Андрея Костина генеральным прокурором. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк у себя в Telegram.

"За" проголосовали 17 человек, один - воздержался.

Напомним, 27 июля Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении главы правового комитета, нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора. Соответствующий документ появился на сайте Верховной Рады.

Отметим, что сразу после отставки Ирины Венедиктовой "Страна" разбиралась, кто станет новым генпрокурором Украины. Мы писали о кандидатуре Костина.

Костин - 49-летний одесский адвокат, который прошел в Раду по избирательному списку СН под номером 108 как беспартийный. Но с 10 ноября 2019 года он уже член партии. Когда Венедиктова еще руководила правовым комитетом, он был ее заместителем, возглавляя подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного решения споров.

В базе YouControl Костин фигурирует как сооснователь общественной организации "Одесский дипломатический клуб" и адвокатской компании "Право", которой и руководил.

Позже в Раде заявили, что новым генпрокурором станет Андрей Костин.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.