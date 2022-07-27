Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля внес в Раду проект постановления о назначении главы правового комитета, нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Соответствующий документ появился на сайте Верховной Рады.

По данным нардепа Ярослава Железняка, сегодня утром пройдет заседание правоохранительного комитета Рады по рассмотрению этого вопроса.

Отметим, что сразу после отставки Ирины Венедиктовой "Страна" разбиралась, кто станет новым генпрокурором Украины. Мы писали о кандидатуре Костина.

Костин - 49-летний одесский адвокат, который прошел в Раду по избирательному списку СН под номером 108 как беспартийный. Но с 10 ноября 2019 года он уже член партии. Когда Венедиктова еще руководила правовым комитетом, он был ее заместителем, возглавляя подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного решения споров.

В базе YouControl Костин фигурирует как сооснователь общественной организации "Одесский дипломатический клуб" и адвокатской компании "Право", которой и руководил.

Позже в Раде заявили, что новым генпрокурором станет Андрей Костин.