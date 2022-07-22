И.о. генпрокурора Алексей Симоненко отменил приказ Венедиктовой о распределении обязанностей между руководством Офиса генпрокурора. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.

Симоненко издал новый приказ 18 июля.

Этим документом он оставил за собой общее руководство и вопросы всеобщей организации работы; сотрудничества с ВРУ, Кабмином, ОПУ, СНБО, ВСП; координации деятельности правоохранительных органов в области противодействия преступности и т.д.

Также Симоненко оставил за собой вопросы обеспечения взаимодействия с международными ассоциациями прокуроров и антикоррупционных органов, Консультативным советом европейских прокуроров, Евроюстом, Интерполом и Европолом; взаимодействия с Тренинговым центром прокуроров Украины.

Другие обязанности распределены между первым замгенпрокурора Романом Говдой и замгенпрокурора Игорем Мустецей и Максимом Якубовским.

Как писала "Страна", назначение нового генерального прокурора Украины ожидается в ближайшие 10 дней.

Сейчас называется две кандидатуры на должность генпрокурора - и.о. генпрокурора Алексея Симоненко и главы комитета Рады по правовой политике Андрея Костина.

По данным нардепа Ярослава Железняка, на следующей неделе Рада назначит новых генпрокурора и главу СБУ. Возможны и другие кадровые перестановки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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