Так называемому директору "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога" предъявлено подозрение в коллаборационизме. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Facebook.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении гражданина Украины в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора в телеграмм-канале в среду 20 июля.

По информации прокуратуры, подозреваемый после полномасштабного вторжения России на территорию Украины и захвата региона вступил в преступный сговор с захватчиками. Он добровольно согласился на должность директора унитарного предприятия "Херсонская железная дорога". Кроме того, подозреваемый принимает меры по привлечению местных жителей к работе в незаконно созданном предприятии, отмечается в сообщении.

Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Херсонской области.

По всей видимости, подозреваемым является бывший начальник Херсонского сервисного центра МВД Олег Мельник. После прихода россиян его назначили управлять местной железной дорогой в Херсоне. Служба безопасности Украины 19 июля также сообщила Мельнику о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, что назначенному россиянами "главе ВГА Запорожской области" Балицкому грозит 10 лет тюрьмы за коллаборационизм.

Также Офис генпрокурора открыл дело о возможном коллаборационизме "слуги народа" Ковалева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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