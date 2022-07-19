Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил правительству организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом он сказал во время выступления на заседании Кабмина 19 июня.

"По поручению президента Владимира Зеленского активизировано избрание руководства антикоррупционных органов в Украине. Сегодня конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса. Со своей стороны поручаю секретариату Кабинета министров Украины безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро. Рассчитываем, что работа комиссии будет быстрой и результативной", - сказал Шмыгаль.

Напомним, срок полномочий бывшего руководителя НАБУ Артема Сытника истек 17 апреля. Тогда бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава, а Сытник стал заместителем главы Нацагентства по противодействию коррупции.

"Страна" рассказывала о том, что конкурсная комиссия по избранию руководителя САП утвердила результаты конкурса, в котором большинством голосов победил Александр Клименко. Теперь его кандидатуру должен утвердить генпрокурор.