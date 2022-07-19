Новым главой САП станет Александр Клименко, который победил на конкурсе еще в прошлом году. 19 июля его назначение утвердила конкурсная комиссия.

Об сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Конкурс закончился ещё в прошлом году. На нем победил детектив НАБУ Александр Клименко, но другой претендент на эту должность - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк - планировал обжаловать результат отбора. И через суд заблокировал утверждение итогов конкурса.

С тех пор конкурсная комиссия не смогла собраться, чтоб утвердить результаты.

Напомним, что назначение главы САП - одно из требований ЕС по принятию Украины в члены Евросоюза. Так, Еврокомисся хочет, чтобы Украина завершила отбор и назначила руководителя САП "путем утверждения определившегося победителя конкурса".

Главы САП в Украине не было с 2020 года, и все это время Банковая через генпрокурора могла влиять на работу этого органа (а значит и на работу НАБУ). В апреле этого года САП получила временного голову. Им стал начальник управления процессуального руководства Андрей Довгань.

Накануне в ОП заявили, что конкурс на главу НАБУ начнется сразу после утверждения нового руководителя САП.