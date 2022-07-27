Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении прокомментировал очередной обстрел Антоновского моста в Херсоне, назначения нового генпрокурора и другие ключевые темы прошедших суток войны.

"Все мосты в Херсонской области мы восстановим. А сейчас цель - сломать планы противника", - заявил Зеленский по обстрелу моста.

Касательно нового генпрокурора Андрея Костина президент сказал, что "он обеспечить привлечение России к ответственности за войну".

Также, по словам Зеленского, Украина готовит увеличение экспорта украинского электричества в Евросоюз.

Состоялась очередная встреча главы Офиса президента Андрея Ермака и сопредседателя международной рабочей группы по санкциям против РФ Майкла Макфол.

"Предложили усиление ответственности за уклонение от санкций на уровне ЕС и обязательное раскрытие информации обо всем бизнесе с РФ", - сказал президент.

Ранее "Страна" рассказывала, как как одесский адвокат Андрей Костин стал генпрокурором и кто он такой.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.