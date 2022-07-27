Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о возможности обстрела территории России.

В эфире телемарафона Данилов заявил, что у руководства страны хватит политической воли для уничтожения на территории РФ объектов, с помощью которых обстреливают украинскую территорию.

"Если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение", – заявил Данилов.

Ранее МИД РФ заявил, что в случае применения американских РСЗО или других дальнобойных орудий НАТО по территории России "последствия будут более чем серьезные".

А министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об обещании Пентагону не бить из HIMARS по территории России.

Также США предупредили Киев об эскалации в случае ударов по территории России.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.