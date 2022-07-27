РФ угрожает Западу возможным расширением зоны конфликта в ответ на обучение украинских солдат и использование территории Европы как транзита для поставок оружия ВСУ.

Об этом заявил МИД РФ.

Также Кремль угрожает "более чем серьезными последствиями", если ВСУ применят американские РСЗО или другие дальнобойные орудия НАТО по территории России.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об обещании Пентагону не бить из HIMARS по территории России.

Также США предупредили Киев об эскалации в случае ударов по территории России.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.