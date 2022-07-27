"Глава ДНР" Денис Пушилин, который рассчитывает на окончание войны в Украине до конца года, приехал в белорусский Брест в сопровождении секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака и посла России в Беларуси Бориса Грызлова. Об этом пишут российские СМИ.

Здесь он отметится заявлением, что "сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми - Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепр, Харьков, Запорожье и Луцк".

Луцк, отметим, находится на крайнем западе Украины - в Волынской области, которая граничит с Польшей и Беларусью.

Ранее Пушилин заявил, что для прекращения обстрелов Донецка "дополнительно задействует" армию России.

В конце мая Пушилин также заявил о планах "возродить" в Донецке ФК "Шахтер" и возобновить работу заводов Мариуполя. Чуть позже россияне сообщили, что северокорейские рабочие приедут "восстанавливать Донбасс".

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.