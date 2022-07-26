Россия собирается привлекать к проведению "референдума" на оккупированных территориях возглавляемую "главой ДНР" Денисом Пушилиным организацию "Донецкая республика", сообщили в пресс-службе СБУ.

Ранее она действовала только на территории "ДНР", но сейчас ее география расширяется. В СБУ считают, что скоро организацию переименуют в "Большая Россия".

В составе организации - 1000 "активистов", они проводят встречи с местными жителями оккупированных территорий.

Кремлевские кураторы намерены использовать местные медиаресурсы и охватить пропагандой 50 миллионов человек в Украине и РФ, сообщили в СБУ.

Напомним, в "ДНР" ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа.

По разным данным РФ планирует провести "референдум" по всей захваченной территории в сентябре. В "ДНР" рассчитывают на поддержку в 70% по вопросу "присоединения" к РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.