В "ЛНР" открыли приемную по организации "референдума" о вхождении в состав России. Там будут дежурить члены "общественного штаба референдума" с понедельника по субботу.

Об этом пишут российские СМИ.

Цель приемных - разъяснять людям о порядке проведения "референдумов" на оккупированной территории.

Напомним, ранее на оккупированных территориях Запорожской области заявляли о намерении провести "референдум" в начале сентября.

Кроме того, сообщалось, что в "ЛНР" заявили о подготовке к "референдуму" о вхождении в РФ.

Также мы писали, что, по данным британской разведки, РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.