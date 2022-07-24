Разведка Британии считает, что заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "географические задачи" России в Украине расширились, не соответствует действительности, поскольку сохранение долгосрочного контроля над Херсонской и Запорожской областями "почти наверняка было первоначальной целью вторжения".

Об этом говорится в новой сводке разведки Британии, опубликованной в Twitter британского Минобороны.

В частности, недавно Лавров заявил о том, что территориальные цели "спецоперации" будут расширены из-за поставок Украине оружия большей дальности.

В Лондоне считают, что расширения не произошло, поскольку дальнейшая оккупация и была первоначальной целью вторжения.

Сейчас оккупационные "власти" публично обсуждают проведение "референдумов". И Лавров, судя по всему, сделал заявление, чтобы подготовить почву для их проведения за пределами "ЛДНР", сообщает разведка.

Также британская разведка в новой сводке сообщает, что на Донбассе российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но прогресс в них минимален.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".