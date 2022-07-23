Подконтрольными РФ "властями" Запорожской области издан указ о создании избирательной комиссии для проведения "референдума" по "присоединению" к России.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на "главу администрации" Евгения Балицкого.

"Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится "референдум" по вопросу вхождения нашего региона в состав Российской Федерации. Сейчас мы ведем подготовительную работу… Для того, чтобы процедура "референдума" была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан, я подписал указ о создании избирательной комиссии Запорожской области", - сказал Балицкий.

Напомним, по данным Bloomberg, Россия планирует провести "референдум" о присоединении захваченных территорий Украины в середине сентября.

По данным издания, "референдум" пройдет на всех захваченных территориях и там, где РФ удастся закрепиться к сентябрю.

Его подготовкой займется первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кроме того, в Американском институте изучения войны заявляли, что РФ попытается официально аннексировать все оккупированные территории уже 11 сентября. Для чего там проведут "голосования".

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