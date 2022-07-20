"Референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ" будет проведен, несмотря на боевые действия. Об этом заявил представитель оккупационных "властей" Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее на оккупированных территориях заявляли, что проведение "референдума" будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Сегодня в Американском институте изучения войны заявляли, что РФ попытается официально аннексировать все оккупированные территории уже 11 сентября. Для чего там проведут "голосования".

На днях стало известно, что в "ЛНР" полным ходом готовятся к "референдуму" о вхождении в РФ: там уже создан организационный штаб.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.