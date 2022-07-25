На Донбассе планируют провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к Российской Федерации.

Такие цели прописаны в "стратегии подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в РФ", копию которой "Радио свобода" получила в украинской разведке.

"Голосовать" планируют с помощью "метки избирателя" - это когда на указательный палец наносят чернила, которые несколько суток не стираются. Такой способ эффективен для стран, где проблемы с документами.

Напомним, по разным данным РФ планирует провести "референдум" по всей захваченной территории в сентябре.

Сегодня сообщалось, что в "ЛНР" появились приемные по организации "референдума" о присоединении к РФ. Их цель - разъяснять людям о порядке проведения "референдумов" на оккупированной территории.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.