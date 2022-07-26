"Замглавы Мининформации ДНР" Даниил Безсонов считает, что захватить всю территорию Донецкой области удастся до конца августа.

Об этом пишет ТАСС.

"Мое убеждение, что до конца августа территория "ДНР" будет "освобождена" полностью", - заявил он.

Напомним, по разным данным РФ планирует провести "референдум" по всей захваченной территории в сентябре. В "ДНР" рассчитывают на поддержку в 70% по вопросу "присоединения" к РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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