Драматический театр в Мариуполе, который был разрушен сверхмощной бомбой, был взорван изнутри. При разборе завалов спасатели обнаружили останки 14 погибших.

Такое заявление сделал "руководитель" следственного управления "генеральной прокуратуры ДНР" Алексей Куцурубенко, сообщает РИА "Новости".

По его словам, информация о том, что там погибли 300 человек является неправдивой.

"При проведении следственных действий, осмотра здания драмтеатра Мариуполя нами обнаружены 14 тел. Других останков не обнаружено. В связи с чем говорить о том, что там погибли 300 человек, является надуманным тезисом и фейком", - сказал Куцурубенко.

Он также добавил, что следствие пришло к выводу, что драмтеатр в Мариуполе был взорван не в результате авиаудара, который Россия отрицает, а из-за детонации "безоболочного взрывного устройства", заложенного внутри здания.

"При разборе завалов не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов", - добавил Куцурубенко.

В свою очередь в Мариупольском горсовете отреагировали на заявление Куцурубенко и назвали это "очередной ложью которая будет использоваться в целях пропаганды".

"Оккупанты озвучили циничную версию уничтожения драмтеатра в Мариуполе. По результатам их "следствия", трупный запах возник не из-за сотни погибших в результате российского авианалета, а из-за скрытого состава протухшей рыбы.

Следователи не обратили внимания на показания выживших, не проанализировали спутниковые снимки и данные радаров сделаны непосредственно перед атакой и сразу после нее", - заявили в горсовете.

Разрушенный драмтеатр в Мариуполе. Фото: t.me/mariupolrada

Напомним, удар в Мариуполе по драмтеатру нанесли 16 марта. Как сообщал депутат Верховной Рады и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута, самолет ВС РФ сбросил бомбу на здание драматического театра. Там прятались горожане с детьми. Позже он заявил, что бомбоубежище под Драматическим театром выдержало авиаудар.

Вместе с тем, Международная организация Amnesty International считает, что военные РФ скорее всего целенаправленно нанесли авиаудар по драмтеатру. По данным правозащитников, российские истребители сбросили две 500-килограммовые бомбы, которые взорвались близко друг к другу.

Советник мэра Петр Андрющенко в мае заявил, что оккупационные власти завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из здания драмтеатра. Он считает, что теперь будет невозможно определить количество погибших там во время авиаудара.

Между тем, по данным AP, в разбомбленном оккупантами драмтеатре Мариуполя могли погибнуть около шести сотен человек. По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек, заявляли журналисты.