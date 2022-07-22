"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что Google заблокирован на территории "республики".

Об этом он сообщил в своем Telegram-аккаунте.

"...Нами принято решение о блокировании Google на территории "ДНР". Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий", - написал он.

Напомним, ранее блокировку Google также анонсировали в Луганске. Пасечник говорил, что "западные интернет-платформы - такие же ракетные системы залпового огня, только - информационного", и что "главным оружием становится Google".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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