Видеоплатформа YouTube по запросам Службы безопасности Украины заблокировала почти 500 связанных с Россией каналов с аудиторией свыше 15 миллионов подписчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Правда, далеко не все запросы удовлетворяются.

"Передано на блокирование 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok", - сообщает пресс-служба СБУ.

В то же время недавно YouTube за нарушение правил в отношении контента удалил более 70 000 видеороликов и 9 000 каналов, связанных с войной в Украине, где вторжение России называлось "освободительной миссией".

Также сообщалось, что ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в "террористических действиях".

Напомним, война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.