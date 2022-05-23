YouTube за нарушение правил в отношении контента удалил более 70 000 видеороликов и 9 000 каналов, связанных с войной в Украине, где вторжение России называлось "освободительной миссией".

Об этом со ссылкой на директора по продуктам YouTube Нила Мохана пишет британская газета The Guardien.

По его заявлениям, компания предприняла "беспрецедентные действия" против российского контента. В России у видеохостинга сейчас более 90 миллионов пользователей.

Напомним, в России отказались от планов по блокировке YouTube и заявили о возможности разблокировать Фейсбук и Инстаграм.

Также сообщалось, что ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в "террористических действиях".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале

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