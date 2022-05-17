В Кремле не исключают разблокировки компании Meta, которая владеет Facebook и Instagram после того, как там все-таки запретили пользователям выказывать ненависть по отношению к России, как и к другим странам.

"Я бы этого не исключал", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможной разблокировке иностранных соцсетей в России.

Кроме того, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что Россия не собирается закрывать видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, несмотря на то, что Роскомнадзор обвинил YouTube в "террористических действиях".

Напомним, что Facebook с 4 марта заблокирован в России решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора). Также в России заявили, что в "социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян", поэтому в середине марта там заблокировали и Instagram. Но им все еще можно пользоваться с VPN.