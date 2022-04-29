Канал "Страны" в YouTube можно теперь поддержать спонсорством
С сегодняшнего для наших читателей открывается возможность стать спонсорами канала "Страны" в YouTube и поддержать таким образом наше издание, которое старается максимально объективно и достоверно освещать события в Украине и в мире.
Ваша поддержка для нас очень важна.
Для спонсоров канала "Страны" будут доступны дополнительные эксклюзивные видео и другие бонусы от редакции.
Спонсорство работает как ежемесячная подписка. Стать спонсором можно, перейдя по этой ссылке.
Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.