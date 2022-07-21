В "ЛНР" решили отключить Google. Сообщение об этом появилось в Telegram "главы ЛНР" Леонида Пасечника.

Пасечник заявил, что "западные интернет-платформы – такие же ракетные системы залпового огня, только – информационного", и что "главным оружием становится Google".

"Нам такие информационные прилёты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении", - написал он.

Ранее губернатор области Сергей Гайдай заявил, что в двух населенных пунктах Луганской области еще продолжаются бои, поэтому говорить о выходе российских войск на админграницы области преждевременно.

Напомним, война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.