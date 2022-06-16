Рогозин заявил, что твит удалять не будет. Фото: flickr.com

Twitter заблокировал аккаунт главы "Роскосмос" Дмитрия Рогозина. Администраторы соцсети требуют, чтобы он удалил твитт, в котором он призвал россиян "покончить с Украиной".

Об этом Рогозин сообщил в своем Телеграм-аккаунте.

В Twitter глава "Роскосмоса" опубликовал сообщение такого содержания:

"Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков."

Рогозин заявил, что удалять сообщение не будет. Следовательно, аккаунт останется заблокированным.

Twitter заблокировал аккаунт главы Роскосмос Дмитрия Рогозина

Twitter заблокировал аккаунт главы Роскосмос Дмитрия Рогозина

Ранее сообщалось, что Офис Генпрокурора Украины объявил о подозрении директору "Роскосмоса" Рогозину.

Также мы писали, что Рогозин угрожал Илону Маску за помощь Украине "Старлинками".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня онлайн.

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