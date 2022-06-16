Twitter заблокировал аккаунт главы "Роскосмос" Дмитрия Рогозина. Администраторы соцсети требуют, чтобы он удалил твитт, в котором он призвал россиян "покончить с Украиной".

Об этом Рогозин сообщил в своем Телеграм-аккаунте.

В Twitter глава "Роскосмоса" опубликовал сообщение такого содержания:

"Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков."

Рогозин заявил, что удалять сообщение не будет. Следовательно, аккаунт останется заблокированным.

Ранее сообщалось, что Офис Генпрокурора Украины объявил о подозрении директору "Роскосмоса" Рогозину.

Также мы писали, что Рогозин угрожал Илону Маску за помощь Украине "Старлинками".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня онлайн.

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