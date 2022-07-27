Верховная Рада дала согласие президенту Украины на назначение генеральным прокурором народного депутата Андрея Костина ("Слуга народа", СН).

Это кадровое предложение поддержали 299 парламентариев.

Как считают источники "Страны", Костин получил высокую должность по протекции Офиса президента и его главы Андрея Ермака. Мы писали, что в Костине на Банковой видели главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), но он проиграл кандидату (Александру Клименко), поддержанному Западом.

По иронии судьбы теперь Костин в качестве генпрокурора должен назначить более удачливого соперника руководителем САП.

Хотя, похоже, с этим назначением завязывается очередная интрига, в которой новоназначенный глава Офиса генпрокурора будет играть заметную роль.

Некоторые интересные подробности о Костине - в материале "Страны".

Избрание нового генпрокурора

Кандидатура Костина была согласована почти конституционным большинством Верховной Рады. Из 299 голосов "за" львиная доля - 220 - принадлежит СН.

Даже в таком знаковом голосовании монобольшинство фракции власти, формально сохраняющееся, сбоит, к чему, впрочем, все уже привыкли. Тут, правда, есть один нюанс: в случае Костина не сработало даже присутствие в сессионном зале президента Владимира Зеленского. Собеседники во фракции СН, как обычно, сетуют на плохую посещаемость и недисциплинированность некоторых коллег, хотя если уж за генпрокурора (ставленника Банковой, к чему мы еще вернемся) не приходят голосовать или не успевают, то проблема у СН посерьезнее порядка во фракции и, похоже, трудно решаемая.

Но в Раде сейчас хватает желающих помочь власти в принципиальных голосованиях. 18 голосов добавила депутатская группа "Доверие", 15 - депгруппа "Платформа за жизнь и мир", по 14 - депгруппы "Восстановление Украины" и "За будущее", 3 - фракция "Голоса", 2 - фракция "Батькивщины", 13 - внефракционные депутаты.

В итоге собралось больше, чем в свое время при согласовании кандидатуры предыдущего генпрокурора Ирины Венедиктовой, одобренную 269 голосами депутатов.

Выступая с парламентской трибуны, Костин сделал акцент на следующей задаче в работе на должности генпрокурора: добиться "неотвратимости наказания для каждого военного преступника, представителей политического и военного руководства России".

"Мы должны прекратить террор и геноцид украинской нации. Этому будут способствовать, прежде всего, должная фиксация и документирование преступлений агрессора. А собрать доказательства следует так, чтобы все они были признаны допустимыми в судах", – сказал Костин.

Важным направлением работы Костин назвал и привлечение к ответственности коллаборантов, особенно из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.

По словам нардепа Алексея Гончаренко ("Евросолидарность"), он задал Костину вопрос: с какой целью он посещал в 2014-2015 годах аннексированный Крым. Костин ответил, что по семейным обстоятельствам.

Замена на заместителя

Почему Венедиктова потеряла должность, о перипетиях ее увольнения и борьбе между кандидатами в ее преемники, "Страна" уже рассказывала.

Вкратце дело обстояло так. Официальная причина сначала отстранения Венедиктовой по указу президента, а потом и отставки - переход некоторых сотрудников органов прокуратуры в зоне войны на сторону России. Но, по нашим данным, Венедиктова пострадала за то, что, попыталась играть в самостоятельность, например, не сильно педалируя важные для ОП уголовные дела против Порошенко (как говорят в "слуге народа" - из-за якобы близких связей Венедиктовой с соратником Порошенко Александром Грановским).

Заменить Венедиктову в ОП решили Костиным. Выходило по принципу преемственности: после ухода Венедиктовой в Офис генпрокурора, тот занял ее пост председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики, а теперь опять становится ее заменой.

Согласно кулуарной информации, помимо Костина рассматривалась также кандидатура заместителем генпрокурора Алексея Симоненко (он был и.о. генпрокурора после отставки Венедиктовой). Но, как намекают часть собеседников в профильных парламентских комитетах, Костин был изначальной ставкой Банковой.

Но сначала мы опять расскажем о самом Костине.

Ему 49 лет, заслуженный юрист Украины, родом из Одессы, где состоялся как адвокат. Вместе с женой и еще одним человеком он основал адвокатскую компанию "Право", которую возглавлял до перехода на работу в парламент. Входил в руководство в местных адвокатских объединений, преподавал.

По словам собеседников в одесской политтусовке, о Костине в городе хорошие отзывы. Хотя в местной политике он почти не присутствует. Вопреки сообщениям в прессе, он только пытался пройти в горсовет Одессы от партии "Фронт перемен", но потерпел неудачу и депутатом так и не стал.

"Половина кандидатов от "Фронта" была людьми Гурвица (бывший мэр Одессы Эдуард Гурвиц - Ред.), половина - тогдашнего председателя областной парторганизации Немировского (бизнесмен и губернатор Одесской области в 2014-м Владимир Немировский - Ред.) и Фаермарка (бизнесмен и народный депутат от "Народного фронта" восьмого созыва Сергей Фаермарк - Ред.). Костин шел, как говорят, от Гурвица”, - говорит влиятельный местный политик "Стране".

Костин также вместе с рядом известных одесситов основал общественную организацию "Одесский дипломатический клуб".

"Расчет, похоже, был на то, что в Одессе много консулов и почетных консулов и вот нужно предложить им красивое место для встреч. Подобрали красивый особняк", - говорит источник в местной политтусовке.

В Раду Костин прошел по избирательному списку СН под номером 108 как беспартийный, впрочем скоро в президентскую партию вступив.

Во время работы Венедиктовой во главе "правового" комитета он был ее заместителем, возглавляя подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного решения споров.

Его рокировку с Венедиктовой в комитете их коллеги оценили как логичную.

"Костина отличает хорошая профессиональная подготовка, отличное знание английского языка, умение находить общий язык со всеми при понимании общей архитектуры власти", - говорит собеседник среди членов "правового" комитета.

На малой родине Костин после избрания сильно "не светился".

"Не могу сказать, что Костин, став нардепом, был заметнее обычного. Явным лоббизмом не занимался. С ним связывают разве что назначение председателем Подольской райадминистрации на севере Одесской области местного латифундиста Михаила Лазаренко. По слухам, его не взяли в список "Слуги народа" на выборах в новый облсовет и в качества компенсации Костин "пробил" ему место в райадминистрации. Но в Одессе за Костиным все равно закрепился статус "ока Ермака" (глава ОП Андрей Ермак - Ред.)" - говорит источник в местной политтусовке.

О связях с Ермаком поговорим отдельно.

Свой человек

По словам Костина, он знает нынешнего руководителя ОП и общается с ним уже "много лет". По словам источника, причастного к составлению избирательного списка СН, Ермак порекомендовал добавить Костина в кандидаты и тот оказался в итоге на вполне неплохом месте в списке, учитывая тогдашние высокие рейтинги "слуг".

Сам Костин не находит в своем появлении в списке "ничего удивительного".

“Я думаю, что это в том числе и дань той работе, которую я проводил и в органах адвокатского самоуправления, и в роли эксперта в самых разных проектах. Поэтому в определенных профессиональных кругах я был достаточно широко известен”, - заявил Костин в интервью “РБК - Украина”.

В 2020 году Костина сфотографировали в сессионном зале за перепиской с неким “Борисовичем”.

"У меня вопрос, есть кто-нибудь из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п@дар поливает грязью", - говорилось в присланном Костину сообщении. Тогда многие подумали, что "Борисычем" был именно Ермак, которого в тот момент громко обвинял бывший член фракции СН Гео Лерос.

Так или иначе, Костин явно был в фаворе на Банковой. Именно он заменил Венедиктову в руководстве важного по парламентским меркам комитета, занимался по линии Рады важнейшей судебной реформой, в конце прошлого года исполнял обязанности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, когда заболел ее руководитель Леонид Кравчук.

Но готовили Костина к более важной работе. "Его берегут для антикоррупционных органов", - говорил журналисту собеседник в руководстве СН.

По мнению прозападного антикоррупционного лобби, Костин был главным претендентом от Банковой на должность главы САП, однако он не прошел по критерию добропорядочности, так как против него проголосовали все рекомендованные Западом международные члены конкурсной комиссии, как и двое украинских участников.

У антикоррупционеров к Костину были вопросы о доходе от проданной недвижимости (якобы он указал в декларациях сильно заниженную стоимость квартиры), а также о трудоустройстве дочери, которая работает помощницей у коллеги по фракции Андрея Задорожного (в то время, как сын Задорожного помощник у Костина). Кроме того, супруга Костина была помощником у другого коллеги Максима Дырдина, а жена того тоже работала у Костина.

Впрочем, как говорили в кулуарах, главная причина того, что зарубили кандидатуру Костина, была в другом - западные структуры не хотели, чтобы контроль над САП перешел к Офису президента (в таком случае Банковая смогла бы контролировать и работу НАБУ, которую, по сути, контролирует через процессуальных руководителей САП).

Также считалось, что в отместку за провал Костина Банковая начала тормозить конкурс на главу САП, в котором, после выбывания депутата побеждал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, фаворит прозападных кругов.

Но в своем выступлении в день голосования на должность генпрокурора Костин заверил, что со своей стороны будет содействовать завершению избрания главы САП.

В принципе его назначение поэтому оценивается как размен с Западом, желающим сохранить через лояльные кадры контроль над антикоррупционной вертикалью. Банковая признала проигрыш своего человека в конкурсе на главу САП, но поставила своего генпрокурора, которому, кстати, по закону непосредственно подчиняется спецпрокурор.

Но нужно еще посмотреть, как сработается Костин с новым главой САП (если тот все-таки будет назначен) и в целом как изменится влияние ОП на работу Офиса генпрокурора. Если Костин постарается сохранить дистанцию в отношениях Банковой, он может не засидеться в кресле и разделить судьбу Венедиктовой.