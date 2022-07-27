Новым главой комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады вместо Андрея Костина, которого хотят назначить генпрокурором, вероятно, станет депутат фракции "Слуга народа" Денис Маслов.

Об этом сообщают источники "Страны".

Отметим, что 38-летний Маслов - уроженец Кривого Рога, окончил юридический факультет ДНУ им. Гончара. С 2016 по 2018 год был судьей Днепровского районного суда г. Каменское. Специализируется на гражданском, уголовном и хозяйственном праве. Второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

С 16 июня 2020 сменил юридическую сферу деятельности на политику. Стал народным депутатом Украины от партии "Слуга народ", номер 138 в списке.

Является членом комитета Верховной Рады по правовой политике.

Основные законодательные инициативы Маслова:

в сфере судоустройства и социальной справедливости;

безопасности дорожного движения и соблюдения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, по которым граждане смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения на мобильных устройствах для привлечения нарушителей к ответственности;

уголовного судопроизводства без длительного затягивания уголовных производств сторонами.

совершенствования судебного контроля за исполнением решений хозяйственных и гражданских судов, создания эффективного судебного контроля за наиболее социально важными категориями судебных дел (трудовые, семейные споры, возмещение вреда и т.п.);

социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей, обеспечении права военнослужащих при инвалидности или утрате трудоспособности, в случае ухудшения состояния здоровья на получение денежной помощи от государства.

Напомним, Маслов сменит на посту главы правового комитета Верховной Рады Андрея Костина, кандидатуру которого на должность главы Офиса генпрокурора сегодня поддержал правоохранительный комитет Рады.

Как писала "Страна", Костин является креатурой Зеленского. 27 июля президент внес в Раду проект постановления о назначении главы правового комитета, нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора. Соответствующий документ появился на сайте Верховной Рады.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.