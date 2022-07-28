Новый генеральный прокурор Андрей Костин сразу после своего назначения утвердил и нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал бывший детектив НАБУ Александр Клименко, победивший на конкурсе еще в прошлом году.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак и пожелал эффективной работы обоим новоназначенным правоохранителям.

"Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от его успешности зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса. А у нашей ГПУ, в частности, есть важная миссия – расследование преступлений России против Украины. Мы должны привлечь к ответственности русских преступников", - пишет Ермак.

Напомним, что в Офисе президента прогнозировали конкурс на главу НАБУ сразу после утверждения нового руководителя САП.

Отметим, что главы САП в Украине не было с 2020 года. Назначить его просила Еврокомиссия.

Тем временем в НАБУ с апреля временным главой является Гизо Углава, после того как у Артема Сытника закончился контракт.

Также ранее "Страна" разбиралась, как одесский адвокат Андрей Костин стал генпрокурором и кто он такой.