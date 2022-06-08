Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что западные партнеры "преувеличивают уровень" коррупции в украинской власти, а на самом деле никакой "тотальной коррупции", как полагает Кулеба, в Украине нет.

Такое мнение он высказал во время онлайн-брифинга.

"Аргумент о безнадежной коррумпированности Украины безнадежно преувеличен. И нам нужно объективно смотреть проблему коррупции в Украине, но никакой тотальной коррупции нет. Это подтверждает тот простой факт, что государство выдержало", – сказал он.

Министр сказал, что объясняет западным партнерам, что нарративы о ненадежности украинской власти и коррупции распространяют, в частности, "российские дипломаты и пропагандисты", чтобы ослабить поддержку Украины со стороны Запада и "посеять сумятицу".

В частности, по его словам, российский представитель в Совбезе ООН Василий Небензя утверждал недавно, что украинские власти тайком продадут оружие, переданное Западом, на "черных рынках" вооружения.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр призвала страны Запада продолжить поставки оружия. В частности, по ее словам, ВСУ не хватает тяжелого вооружения и средств ПВО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.