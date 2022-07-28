Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности Украины - праздником, который был учрежден им год назад. Он совпадает с Днём крещения Руси.

Видео по случаю праздника Зеленский опубликовал в соцсетях.

"28 июля - символическая дата для украинцев, ведь именно в этот день Владимир Великий крестил Киевскую Русь", - заявил президент.

Он призвал сейчас "беречь единство, работать вместе на победу". По его словам, "это важнейшая национальная задача, которую все мы обязательно выполним".

"Еще далеко не все враги – "как роса на солнце", но мы козацкого рода. А значит, нам точно улыбнется доля", - подытожил президент.

Напомним, этот Зеленский ввел своим указом во время торжеств по случаю 30-летия независимости Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.