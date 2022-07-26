Президент Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение по итогам 153-го дня войны с Россией.

Основное из вечернего обращения:

1. "Сегодня снова был удар ракетами по Одесской области. Постоянный террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской и Днепропетровской области, приграничных районов Сумской и Черниговской областей, - все это мы не забудем".

2. "Британия расширила санкционный список против России. Это правильная тенденция. Газ уже больше 2000 долларов за тысячу кубов - это повод для новых санкций".

3. "Впервые в истории Украины провел переговоры с президентом Уругвая. Призвал ввести санкции против России".

4. "Сегодня мне вручили премию Черчилля. Это награда для всех героев. В Нидерландах Украину наградили спецнаградой нидерландской независимости".

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.