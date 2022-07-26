Президент Владимир Зеленский получил премию Уинстона Черчилля за лидерство.

Об этом говорится в твиттере премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Сегодня премьер-министр Джонсон вручил президенту Зеленскому премию сэра Уинстона Черчилля за лидерство, за невероятное мужество, неповиновение и достоинство перед лицом варварского вторжения Путина", – говорится в сообщении.

"Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся бы для защиты свободы от нападения тирании", – сказал Зеленский во время онлайн-вручения.

Награда передана послу Украины в Великобритании Вадиму Пристайко для отправки в Украину.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

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