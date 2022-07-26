Украинцы зарегистрировали на сайте президента петицию о предоставлении украинского гражданства подавшему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону.

Также Зеленскому предлагают выдвинуть Джонсона на пост украинского премьера.

Пока петиция набрала меньше сотни голосов.

Ранее на Закарпатье появилась улица в честь Джонсона. В городе Хуст местная власть решила устроить масштабное переименование улиц в рамках декоммунизации, и одну из улиц назвали в честь Джонсона.

Британская газета The Telegraph писала, что Джонсон чувствует себя величайшим покровителем Зеленского и хочет еще раз приехать в Киев до своей отставки.

"Он чувствует бремя ответственности за то, что был величайшим покровителем Владимира Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его поддерживает. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", - сказал собеседник издания.

Свой пост Джонсон оставит в начале сентября - к тому времени состоятся выборы нового главы Консервативной партии, который и займет кресло главы правительства.

На данный момент опросы показывают, что в гонке на пост премьера Великобритании лидирует Лиз Трасс. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обходит своего конкурента, экс-главу Казначейства Риши Сунака, в гонке за право стать премьер-министром страны на 24%.