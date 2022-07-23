В городе Хуст на Закарпатье местная власть решила устроить масштабное переименование улиц в рамках декоммунизации. В связи с этим одну из улиц назвали в честь британского премьер-министра Бориса Джонсона. Соответствующий документ опубликован на сайте горсовета.

"После ряда заседаний профильной комиссии по переименованию улиц, а также учета мнения историков и ученых и предложений по переименованию местных жителей, на рассмотрение депутатов вынесли новый перечень названий улиц, переулков, площадей, площадей, набережных в г. Хуст и населенных пунктах Хустской территориальной общины", - говорится в сообщении.

Уточним, что изначально улицу назвали в честь русского писателя Льва Толстого. А всего, согласно документу, было переименовано 60 улиц.

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