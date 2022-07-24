Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен еще раз приехать в Киев до своей отставки.

Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

"Он чувствует бремя ответственности за то, что был величайшим покровителем Владимира Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его поддерживает. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", - сказал собеседник издания.

Это будет уже третье посещение британским премьером украинской столицы с начала войны.

Свой пост Джонсон оставит в начале сентября - к тому времени состоятся выборы нового главы Консервативной партии, который и займет кресло главы правительства.

Накануне мы публиковали видео, как Джонсон поучаствовал в учениях украинских военных в Британии и прокричал "Слава Украине".

Тем временем данные опросов показывают, что в гонке на пост премьера Великобритании лидирует Лиз Трасс. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обходит своего конкурента, экс-главу Казначейства Риши Сунака, в гонке за право стать премьер-министром страны на 24%.

Согласно данным опроса, 730 членов Консервативной партии, проведенного YouGov, Лиз Трасс выбрали 62% опрошенных, Риши Сунака – 38%.