Голливудский актер Ричард Гир выступил в Киеве на саммите первых леди и джентльменов, организованном по инициативе Елены Зеленской. В своей речи он осудил войну России против Украины.

Выступление Гира транслировалось в YouTube.

"Эта война будет завершена и ее нужно выиграть, мы не можем уставать... Это самая большая война, которую я когда-то видел в своей жизни, это война со злом. Если мы проиграем, это вдохновит других диктаторов во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть", - сказал Гир.

Отметим, Гир уже выступал ранее в поддержку Украины. В мае он продал продал свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года за 35 тысяч долларов, чтобы помочь ВСУ

Напомним, ранее актер Бен Стиллер встретился с Зеленским и назвал его своим героем.

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