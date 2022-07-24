"Это война со злом". Голливудский актер Ричард Гир поддержал Украину и осудил вторжение РФ
Голливудский актер Ричард Гир выступил в Киеве на саммите первых леди и джентльменов, организованном по инициативе Елены Зеленской. В своей речи он осудил войну России против Украины.
Выступление Гира транслировалось в YouTube.
"Эта война будет завершена и ее нужно выиграть, мы не можем уставать... Это самая большая война, которую я когда-то видел в своей жизни, это война со злом. Если мы проиграем, это вдохновит других диктаторов во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть", - сказал Гир.
Отметим, Гир уже выступал ранее в поддержку Украины. В мае он продал продал свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года за 35 тысяч долларов, чтобы помочь ВСУ
Напомним, ранее актер Бен Стиллер встретился с Зеленским и назвал его своим героем.
Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.
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