Под санкции Евросоюза попали артисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Кроме них, в списке персон нон грата для Евросоюза значатся:

мэр Москвы Сергей Собянин;

первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов;

президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург);

"Сбербанк" и "Россотрудничество".

Напомним, министры иностранных дел Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций против Российской Федерации. Он будет включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения. Кроме того, в пакет включены 48 физических лиц. В том числе, один из вице-премьеров и региональные политики, а также 9 организаций.

Ранее мы писали, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России с частичным эмбарго на золото.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.