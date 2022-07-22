Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на Аспенском форуме по безопасности, что его страна поддерживает Украину, но ей не нужен конфликт с Россией.

"Израиль определенно на западной стороне. Израиль определенно на украинской стороне. Мы поддерживаем ее всеми дипломатическими мерами. Мы поддерживаем ее гуманитарной помощью… Мы открыли полевой госпиталь", – сказал Ганц.

Однако на вопрос о том, почему бы не делать больше для Украины, он ответил:

"У нас есть свои оперативные соображения. У нас общая воздушная граница с Россией над Сирией… Так что у нас есть другие расчеты, которые мы должны учитывать. Россия не угрожает нам напрямую. Но мы должны убедиться, что у нас с русскими имеется диалог. Мы должны снижать конфликт с ними".

Ранее мы писали, что Израиль разрешит трудоустройство 13 тысячам беженцев из Украины.

Также "Страна" сообщала, что украинский посол Евгений Корнийчук раскритиковал Израиль за нежелание помогать Украине. По словам посла, Украина получила лишь 10% от объема касок и бронежилетов, которые просили у Израиля.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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