Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы Агентства "Сохнут".

Об этом сообщает канцелярия израильского премьер-министра Яира Лапида.

"При оценке ситуации было принято решение направить на следующей неделе совместную делегацию канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерств юстиции и абсорбции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Яир Лапид также провёл разговор с министром абсорбции Пниной Тамана Шета. Еще одно совещание по этому поводу состоится в ближайшее воскресенье.



"Еврейская община в России глубоко связана с Израилем, и ее значение возрастает при любом политическом разговоре с российским руководством. Мы продолжим работу по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность еврейского агентства не останавливалась", - сказал премьер-министр, слова которого приводит канцелярия.

Напомним, Минюст Москвы просит ликвидировать АНО "Еврейское Агентство "Сохнут". Процесс начнется 28 июля, когда Басманный суд столицы рассмотрит иск Минюста о ликвидации автономной некоммерческой организации "Еврейское Агентство "Сохнут". Пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова заявила, что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении деятельности.

Ранее мы писали, что одной из основных целей "Сохнута" является содействие репатриации евреев со всего мира в Израиль.