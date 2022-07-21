Минюст Москвы просит ликвидировать АНО "Еврейское агентство "Сохнут". Об этом сообщают российские СМИ.

Процесс начнется 28 июля, когда Басманный суд столицы рассмотрит иск Минюста о ликвидации автономной некоммерческой организации "Еврейское Агентство "Сохнут".

Управление также попросило исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова сообщила агентству "Интерфакс", что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении деятельности.

Скандал между РФ и Израилем тянется с 5 июля, когда впервые поползли слухи о том, что в России запретили деятельность Еврейского агентства "Сохнут"

Сначала в Израиле сообщили, что Минюст РФ предписал запретить деятельность Еврейского агентства "Сохнут". Потом "Сохнут" в комментарии РИА "Новости" опроверг информацию о своем возможном закрытии. Однако, как написал "КоммерсантЪ", проблема все-таки есть.

По данным СМИ, что Минюст РФ предъявил ряд требований к "Сохнуту", выполнение которых, как утверждают в Израиле, затрудняет деятельность организации в России.

Представитель агентства "Сохнут" Игаль Пальмор тогда рассказал NEWSru.co.il, что организация всегда работала в России в соответствии с требованиями властей.

Напомним, что одной из основных целей Сохнута является содействие репатриации евреев со всего мира в Израиль.

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