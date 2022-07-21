В России хотят ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". Суд начнется через неделю
Минюст Москвы просит ликвидировать АНО "Еврейское агентство "Сохнут". Об этом сообщают российские СМИ.
Процесс начнется 28 июля, когда Басманный суд столицы рассмотрит иск Минюста о ликвидации автономной некоммерческой организации "Еврейское Агентство "Сохнут".
Управление также попросило исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова сообщила агентству "Интерфакс", что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении деятельности.
Скандал между РФ и Израилем тянется с 5 июля, когда впервые поползли слухи о том, что в России запретили деятельность Еврейского агентства "Сохнут"
Сначала в Израиле сообщили, что Минюст РФ предписал запретить деятельность Еврейского агентства "Сохнут". Потом "Сохнут" в комментарии РИА "Новости" опроверг информацию о своем возможном закрытии. Однако, как написал "КоммерсантЪ", проблема все-таки есть.
По данным СМИ, что Минюст РФ предъявил ряд требований к "Сохнуту", выполнение которых, как утверждают в Израиле, затрудняет деятельность организации в России.
Представитель агентства "Сохнут" Игаль Пальмор тогда рассказал NEWSru.co.il, что организация всегда работала в России в соответствии с требованиями властей.
Напомним, что одной из основных целей Сохнута является содействие репатриации евреев со всего мира в Израиль.
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