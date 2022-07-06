Между Россией и Израилем назревает скандал. Сначала в Израиле сообщили, что Минюст РФ предписал запретить деятельность Еврейского агентства "Сохнут".

Потом "Сохнут" в комментарии РИА "Новости" опроверг информацию о своем возможном закрытии. Однако, как пишет "КоммерсантЪ", проблема все-таки есть.

Издание пишет, что Минюст РФ предъявил ряд требований к "Сохнуту", выполнение которых, как утверждают в Израиле, затрудняет деятельность организации в России.

На данный момент работа агентства, которое способствует выезду евреев в Израиль, продолжается, однако в случае невыполнения требований Минюста РФ она может быть прекращена.

По данным израильской радиостанции "Лучшее радио", речь идет о мелких нарушениях в региональных филиалах "Сохнута", например, неправильно собранных персональных данных россиян, но по совокупности претензий в течение 30 дней может вступить в силу решение о прекращении деятельности агентства.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что дело "Сохнута" – лишь предлог, чтобы показать недовольство Москвы политикой Израиля.

"Дело не в "Сохнуте". Это лишь предлог. Ударили просто по самой легкой цели. Так или иначе мы наблюдаем кризис в двусторонних отношениях, смену курсов и атмосферы", - сказал "Ъ" бывший посол Израиля в РФ Цви Маген.

"В последнее время я обратил внимание на усиление критики с российской стороны действий Израиля, касается ли это Сирии или политики в отношении Ирана. С нашей стороны ничего не изменилось, все, что мы делаем и говорим сейчас, мы делали и говорили и раньше. Изменилась политика России и, возможно, ее интересы на Ближнем Востоке", — добавил он.

Издание пишет, что ситуация резко обострилась после того, как премьер-министр Яир Лапид (до прошлой недели глава МИД Израиля) заговорил о "военных преступлениях РФ в Украине".

В частности, в Москве стали чаще упоминать о "преступной политике Израиля на палестинских территориях".

В то же время Цви Маген исключил, что ухудшение отношений может быть связано с отношением Израиля к войне в Украине, а также критическим высказыванием на этот счет господина Лапида.

"Израиль ведет себя нейтрально, не поставляет в Украину оружие, хотя мог бы, и также не подключается к антироссийским санкциям. А какие-либо высказывания не повод для смены курса", — подчеркнул Маген.

Страна писала о сообщениях о том, что Россия предписала Еврейскому агентству "Сохнут" прекратить свою деятельность в стране.

Мы также рассказывали, что 1 июля Яир Лапид стал новым премьером Израиля.