В Вооруженных силах Украины появилась должность главного раввина (иудейского капеллана), которым стал Гилель Коэн.

Об этом сам Коэн сообщил в интервью израильскому сайту Ynet.

Как пишет сайт, в последние несколько месяцев раввин Гилель Коэн путешествовал по раздираемой войной Украине, чтобы помочь еврейским солдатам на передовой. И вот теперь его волонтерская деятельность приобрела более официальный статус.

"Задача раввина - поднимать боевой дух и помогать солдатам в трудных ситуациях. Он сотрудничает с главным военным капелланом и раздает воинам необходимое в бою снаряжение", - рассказал раввин.

Он добавил, что "война и опасность побуждают многих еврейских солдат ВСУ вспомнить о религии".

Также он рассказал о своей волонтерской работе перед назначением.

"Даже украинские солдаты-неевреи просят у меня ермолки, чтобы их не обвинили в нацизме, как это пытается сделать российская пропаганда... Пока я помогал спасать еврейских беженцев в Украине, я начал получать запросы от израильтян и украинцев о военной помощи. Был израильтянин, чьего брата призвали в армию, и я помог ему получить каску и жилет из Израиля. Я также купил 20 касок и 20 бронежилетов у друга в Израиле и передал их группе солдат-евреев, которые тренировались в Киеве", - сказал Коэн.

Между тем, как недавно стало известно, через две недели после начала войны в Украине Россию покинул главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Он вынужден был уехать из-за требований Кремля и ФСБ поддержать вторжение в Украину.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.