В украинской армии впервые появится унифицированная женская военная форма. Ее разработкой занимаются две группы волонтеров при поддержке Офиса президента и депутатов Киевсовета.

Об этом сообщает BBC.

На первом этапе планируют заняться индивидуальным пошивом, тестовую партию одежды отправят военным для проверки удобства и функционала одежды.

Идея возникла после многочисленных запросов от женщин, которые сейчас воюют на передовой.

Мужские размеры и фасоны одежды не соответствуют женским. Из-за этого женщинам приходится перешивать форму или приспосабливать ее булавками и тактическим ремнем в полевых условиях, что очень неудобно и нефункционально.

Ранее "Страна" писала, что на Донбассе усилили работу переодетые российские ДРГ, говорящие по-украински. Также известно, что россияне периодически пытаются захватывать украинские позиции, переодевшись в форму ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.