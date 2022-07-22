В Германии сокращается доля сторонников антироссийских санкций.

Согласно результатам свежего соцопроса Deutschlandtrend, сейчас она составляет 58% против 68% в марте.

Отношение к санкциям против России на востоке и западе страны разнится:

51% восточных немцев отвергают санкции, если они негативно сказываются на ФРГ. Такая установка особенно широко распространена среди сторонников партии "Альтернатива для Германии".

Большинство сторонников правящих партий и оппозиционного блока ХДС-ХСС полностью поддерживают санкции, говорится в результатах опроса.

Ранее мы писали, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции не останавливают войну в Украине. Так она заочно ответила тем силам на Западе, которые призывают к военному разгрому России в Украине.

Также "Страна" сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие для снятия санкций против РФ и заявил о необходимости плана по восстановлению Украины.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.