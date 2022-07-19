В Минобороны ФРГ заявили, что заканчиваются ресурсы Бундесвера для помощи Украине
Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт признала, что ресурсы Бундесвера для помощи Украине заканчиваются. Её слова приводит издание Die Welt.
"Мы больше не можем много отдавать из запасов Бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега (министр обороны Украины) тоже об этом знает", - сказала она.
В то же время она заверила, что ФРГ намерена и дальше поддерживать Киев.
По ее словам, Украина может рассчитывать на поддержку Германии в будущем. Она уточнила, что "у нее очень доверительные и конструктивные отношения с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым". В этом контексте Ламбрехт напомнила, что Германия уже поставила Киеву часть самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.
В апреле Ламбрехт указывала, что Германия готова поставить Украине зенитные установки Gepard. По информации немецкого агентства DPA, они будут переданы Киеву в июле. Предполагается, что первая партия будет включать в себя 15 зенитных установок и около 60 тыс. боеприпасов.
Также "Страна" писала, что сейчас Германия обучает украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.
Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.