Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт признала, что ресурсы Бундесвера для помощи Украине заканчиваются. Её слова приводит издание Die Welt.

"Мы больше не можем много отдавать из запасов Бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега (министр обороны Украины) тоже об этом знает", - сказала она.

В то же время она заверила, что ФРГ намерена и дальше поддерживать Киев.

По ее словам, Украина может рассчитывать на поддержку Германии в будущем. Она уточнила, что "у нее очень доверительные и конструктивные отношения с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым". В этом контексте Ламбрехт напомнила, что Германия уже поставила Киеву часть самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

В апреле Ламбрехт указывала, что Германия готова поставить Украине зенитные установки Gepard. По информации немецкого агентства DPA, они будут переданы Киеву в июле. Предполагается, что первая партия будет включать в себя 15 зенитных установок и около 60 тыс. боеприпасов.

Также "Страна" писала, что сейчас Германия обучает украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.